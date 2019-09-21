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Шальке минимально обыграл Майнц в пятом туре Бундеслиги (Фото)

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Шальке минимально обыграл Майнц в пятом туре Бундеслиги (Фото)
12:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший клуб Евгения Коноплянки Шальке одержал минимальную победу над Майнцом в матче пятого тура чемпионата Германии.

Шальке в двух последних играх добыл победы с суммарным счетом 8:1, что вселяло надежды на продление удачной серии в поединке против Майнца — одного из аутсайдеров текущего розыгрыша Бундеслиги.

Шальке — Майнц 2:1

Голы: Сердар, 37, Арит, 89 — Онисиво, 75

Шальке: Нюбель — Кенни, Стамбули, Сане, Ощипка — Калиджури, Маскарель, Сердар (Ут, 60), Арит — Бургшталлер (Кутуджу, 81), Маккенни (Настасич, 76)

Майнц: Центнер — Бросински, Сен Жюст, Ниакате, Карикол — Фернандес, Кунде (Баку, 58), Латца (Максим, 58) — Боэтиус, Салаи (Онисиво, 71), Квайсон

Предупреждения: Маккени — Бросински

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Счет в матче был открыт ближе к концу первой половины игры усилиями Сердара. Хозяева вели в счете и пытались увеличить преимущество, но Майнц огрызался.

 

Гости все-таки смогли восстановить паритет на 75-й минуте. Отличился Онисиво, который появился на замену. Казалось, что команды разойдутся миром, но Арит вырвал победу для своей команды на 89-й минуте.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Футбол, ФК Майнц, Новости футбола, Чемпионат Германии.
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