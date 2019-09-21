"Мои футболисты просто молодцы": Григорчук - о матче МЮ - Астана

Новости спорта:Роман Григорчук прокомментировал матч с МЮ.

Главный тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал поражение от МЮ (0:1).

"После таких игр в раздевалке нет необходимости что-то особенное говорить, потому что я видел, что не было расстройства или разочарования, все понимали с кем мы играли и что сыграли на максимуме. Футболисты все проделали огромный объем работы.

После таких игр необходимо убрать весь негатив, связанный с поражением, и оставить лишь позитивные моменты. Понятно, что есть моменты, над которыми нам нужно работать, но они есть всегда. Думаю, что вот такое позитивное состояние мы должны сохранить и двигаться дальше.

Мы пока не можем давать анализ, можем сказать лишь, что мы увидели определенную разницу в уровне, на котором играем мы и Манчестер.

Но футболисты Астаны просто молодцы, я ими очень доволен, они сегодня выглядели очень достойно. Я снимаю перед ними шляпу и остается лишь поаплодировать им", – сказал Григорчук.