Как экс-чемпион АПЛ в ночном клубе драку устроил (Видео)

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12:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Бернли Дэнни Дринкуотер пока не успел принести пользу своему клубу, но уже попал в несколько громких скандалов.

В конце августа полузащитника лондонского Челси Дэнни Дринкуотер, который находится в аренде в Бернли, избили возле ночного клуба в Манчестере.

Ему пытались сломать ноги, однако он отделался лишь ссадинами и ушибами. Ранее не были известны подробности конфликта, однако же теперь в Сети появилось видео, где хавбек ссорится с футболистом Сканторп Юнайтед Коси Нтле, к девушке которого он приставал.

 

После этого Дринкуотер решил ударить игрока головой в лицо.

Заметим, что "синие" решили оставить данный инцидент без наказания.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Бернли, Новости футбола, Дэнни Дринкуотер.
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