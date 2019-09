Как экс-чемпион АПЛ в ночном клубе драку устроил (Видео)

В конце августа полузащитника лондонского Челси Дэнни Дринкуотер, который находится в аренде в Бернли, избили возле ночного клуба в Манчестере.

Ему пытались сломать ноги, однако он отделался лишь ссадинами и ушибами. Ранее не были известны подробности конфликта, однако же теперь в Сети появилось видео, где хавбек ссорится с футболистом Сканторп Юнайтед Коси Нтле, к девушке которого он приставал.

Danny Drinkwater & Scunthorpe United’s Kgosi Ntlhe having a fight in a rave.... Drinkwater gave him a dirty headbutt pic.twitter.com/6oYl8cfk9S

— threesixtytv (@threesixtytv) September 20, 2019