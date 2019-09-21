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Лидеры Реала начали сомневаться в Зидане

Лидеры Реала начали сомневаться в Зидане
13:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан рискует не доработать свой контракт с мадридским Реалом до конца.

В «Реале» растёт недовольство работой главного тренера команды Зинедина Зидана.

Как сообщает ESPN US, руководство «сливочных» разочаровано выступлением команды на старте сезона. В «Королевском клубе» считают, что после летнего трансферного окна с рекордными тратами состав команды стал намного сильнее, тогда как игра оставляет желать лучшего.

Недовольны действиями Зидана и ведущие игроки «Реала». Они считают, что французский специалист уже не тот, что приводил клуб к трём подряд победам в Лиге чемпионов.

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В то же время футболисты опасаются, что в случае увольнения нынешнего наставника на его место может быть назначен Жозе Моуринью, который работал на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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