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Лэмпард - о Моуриньо и его влиянии на стиль работы нынешнего наставника Челси

Лэмпард - о Моуриньо и его влиянии на стиль работы нынешнего наставника Челси
13:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал влияние Моуриньо на его стиль работы.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поведал, кто из тренеров больше всего повлиял на него.

"Все наставники, с которыми я работал, оказали влияние на меня. Наверное, Моуриньо больше всех повлиял на меня. Мои результаты и мировоззрение стали лучше, когда я играл под его началом.

Поэтому сегодня я пытаюсь работать со своими футболистами таким же образом. Я пытаюсь выстроить отношения с игроками, чтобы придать им уверенности, сделать их лучше. Тем не менее, хоть я и много перенял у Моуриньо, я не хочу копировать его, я хочу оставаться собой", - цитирует футболиста Sky Sports.

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Напомним, что Фрэнк играл под руководством Жозе за Челси в период с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2014. Ранее "синие" проиграли Валенсии в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, Фрэнк Лэмпард, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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