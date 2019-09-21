Лэмпард - о Моуриньо и его влиянии на стиль работы нынешнего наставника Челси

Новости спорта:Наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал влияние Моуриньо на его стиль работы.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поведал, кто из тренеров больше всего повлиял на него.

"Все наставники, с которыми я работал, оказали влияние на меня. Наверное, Моуриньо больше всех повлиял на меня. Мои результаты и мировоззрение стали лучше, когда я играл под его началом.

Поэтому сегодня я пытаюсь работать со своими футболистами таким же образом. Я пытаюсь выстроить отношения с игроками, чтобы придать им уверенности, сделать их лучше. Тем не менее, хоть я и много перенял у Моуриньо, я не хочу копировать его, я хочу оставаться собой", - цитирует футболиста Sky Sports.

Напомним, что Фрэнк играл под руководством Жозе за Челси в период с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2014. Ранее "синие" проиграли Валенсии в Лиге чемпионов.