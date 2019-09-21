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Лестер - Тоттенхэм: когда и где смотреть матч АПЛ

Лестер - Тоттенхэм: когда и где смотреть матч АПЛ
10:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня, 21 сентября, на Кинг-Пауэр Стэдиум, чемпион АПЛ 2016 года Лестер, примет лондонский Тоттенхэм.

В 14:00 состоится центральный матч субботы в английской Премьер-лиге, Лестер на своем поле примет Тоттенхэм и попытается реабилитироваться перед болельщиками за выездное поражение в прошлом туре от МЮ.

Тоттенхэм к матчу подходит тоже не в лучшем настроении. В прошлые выходные они разгромили Кристал Пэлас 4:0, но в средине неделе неудачно стартовали в Лиге чемпионов.

Уже к 30 минуте "шпоры" выигрывали 2-0, но в итоге не сумели удержать победу.

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И вообще, подопечные Почеттино не могут похвастаться победной серией, ведь из последних 5 матчей им удалось обыграть только Кристал Пэлас. Матчи с  Олимпиакосом, Ман Сити и Арсеналом были сведены в ничью, а Ньюкаслу команда и вовсе уступила 0:1.

Лестер - Тоттенхэм состоится сегодня, 20 сентября, матч пройдет на стадионе Кинг-Пауэр. Начало встречи в 14:25. Следить за поединком вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Телеграф Спорт.

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Трансляция на ТВ будет доступна на канале Setanta Sports. Начало в 14:25 по киевскому времени.

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