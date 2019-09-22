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Гвардиола назвал самого сильного соперника в своей карьере

Гвардиола назвал самого сильного соперника в своей карьере
03:51 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Гвардиола заявил, что Ливерпуль самый сильный соперник за всю его карьеру.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает Ливерпуль Юргена Клоппа самым сложным соперником в своей карьере.

"Нужно понимать, если мы сделали что-то в прошлом, то это не означает, что сможем повторить это завтра или послезавтра. Уже говорил это много раз, что Ливерпуль – самый сильный соперник, с которыми я сталкивался в своей карьере тренера.

Это не проявление слабости. Я говорил это, когда Ливерпуль был впереди, я повторял это, когда мы их опережали. Так было, когда мы выигрывали и проигрывали.

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У них есть абсолютно все с точки зрения позиционной игры и игры в контратаках, обороны и атаки, менталитета. Я знаю, как это было сложно, как сложно сейчас и как трудно это будет.

Но это вызов для нас. То же самое с центральными защитниками. Мы говорим: Хорошо, давайте найдем решение, чтобы сохранить стабильность и хорошую игру".

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Все по теме:

ФК Ман Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Новости футбола.
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