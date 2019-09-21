Буффон сегодня может повторить феноменальное достижение легендарного Мальдини

Новости спорта:Легендарный голкипер туринского Джанлуиджи Буффон близок к новому рекорду.

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон займет место в воротах команды в сегодняшнем матче 4-го тура Серии А против "Вероны", сообщает Corriere di Torino.

Из-за насыщенного календаря Маурицио Сарри пойдет на столь нелюбимый для него шаг, как ротация. Помимо Джиджи, на поле ожидают увидеть Демираля, Эмре Джана и Аарона Рэмси.

В случае, если Буффон таки выйдет на поле сегодня, то это станет 902-й матч за "Ювентус" для легендарного кипера. Таким образом он сравнится с рекордом Пауло Мальдини, который провел 902 матча в футболке "Милана".

Всего же у Мальдини 647 матчей в Серии А. У Буффона – 641.

Матч "Ювентус" - "Верона" начнется в 19:00.