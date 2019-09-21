Величайшее дерби Милан - Интер: промо матча 21 сентября (Видео)

Новости спорта:Милан в рамках первенства Италии по футболу в субботу сыграет поединок против Интера.

В субботу, 21 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу среди команд элитного дивизиона Милан будет противостоять Интеру. Матч пройдет на легендарном стадионе "Сан Сиро".

Интер подходит к "Дерби делла Мадоннина" в качестве фаворита противостояния. Команда Антонио Конте является лидером текущего сезона Серии А и одним из главных претендентов на "скудетто".

Промо МИЛАН - ИНТЕР

В прямом эфире поединок Милан - Интер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.