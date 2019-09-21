Шевченко назвал фаворита поединка Милан - Интер

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий поединок Милана против Интера.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями перед сегодняшним миланским дерби с изданием La Gazzetta dello Sport.

"Интер находится на шаг впереди Милана в развитии. Конте присоединился к прекрасному проекту, но до его прихода там уже был заложен необходимы фундамент, иначе Антонио не выбрал бы Интер.

Конте выигрывал повсюду. Кроме того, клуб подписал игроков, которых он просил. Они – фавориты, но миланское дерби – это нечто особенное. В этом матче возможно все.

Марко Джампаоло – прекрасный специалист, но теперь он в большом клубе и его ждут совсем иные вызовы в сравнении с Сампдорией. Это будет совсем иной опыт, и я уверен, что он не забудет свое первое миланское дерби", - сказал Шевченко.

Матч "Милан" - "Интер" пройдет сегодня, 21 сентября. Игра начнется в 21:45.