Лэмпард рассказал, сыграет ли Канте в матче против Ливерпуля

Новости спорта:Французский полузащитник Нголо Канте сможет принять участие в поединке Челси против Ливерпуля.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал, что он рассчитывает на Нголо Канте в центральном матче шестого тура АПЛ против Ливерпуля.

"Канте может придать нам сильный импульс. Мы все знаем, насколько он важен для команды со всеми своими качествами, которые привносит в игру. Вопрос только в том, как он себя будет чувствовать, потому что у него был длинный перерыв.

Он же еще пропустил предсезонную подготовку. Это неестественно, когда футболист играет без тренировок.", — приводит слова наставника Foot Mercato.

Матч Челси — Ливерпуль состоится в воскресенье, 22 сентября в 18:30 на Стэмфорд Бридж.