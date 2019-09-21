Кейн забил курьезный гол в ворота Лестера (Видео)

Новости спорта:Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находился в горизонтальном положении.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн открыл счет в матче шестого тура АПЛ против «Лестер Сити».

На 29-й минуте матча «шпоры» убежали в быструю контратаку, Сон Хын Мин отпасовал на Кейна, которого жестко встретил Чаглар Союнчу. После толчка плечом Кейн потерял равновесие и начал быстро заваливаться лицом в землю, но в последний момент сумел изловчиться и нанес из горизонтального положения результативный удар по воротам Каспера Шмейхеля.

Harry Kane Goal, take a bow. pic.twitter.com/wLVzNh3Ro6 — Kieron Kelleher (@kieron_kelleher) 21 сентября 2019 г.

Отметим, что это 12-й гол Кейна в матчах против «Лестера». Ни один другой игрок АПЛ не забивал «лисам» больше восьми.