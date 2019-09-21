Шикарный гол Мэддисона принес Лестеру победу над Тоттенхэмом (Фото, Видео)

Новости спорта:Лестер Сити в домашнем поединке шестого тура АПЛ обыграл лондонский Тоттенхэм.

В субботу, 21 сентября, поединком Лестера против лондонского Тоттенхэма продолжилась программа матчей шестого тура АПЛ. Матч проходил на стадионе "".

Лестер — Тоттенхэм 2:1

Голы: Р. Перейра, 69, Мэддисон, 86 — Кейн, 29.

Лестер: Шмейхель — Р. Перейра, Эванс, Союнчу, Чиллуэл — Ндиди — А. Перес (Прат, 67), Тилеманс (Чудхури, 84), Мэддисон, Барнс (Грей, 82) — Варди.

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Уинкс — Сиссоко (Ваньяма, 67), Ндомбеле (Моура, 88) — Кейн, Ламела (Эриксен, 69), Сон.

Предупреждения: Грей — Сиссоко, Ваньяма.

Гол Кейна:

Гол Р. Перейры:

Гол Мэддисона:

Лестер Сити бодро начал поединок и даже сумел открыть первым счет в игре, но гол хавбека "лис" Ндиди на 16-й минуте встречи судья посчитал как таковой, который был забит не по правилам, и как показала система VAR, он был прав. Первый же легитимный гол в поединке забил Харри Кейн, которого красиво вывели на ударную позицию и форвард сборной Англии в падении отправил мяч в сетку ворот Шмейхеля. Первая половина встречи закончилась в пользу гостей.

Хозяев поля естественно никак не устраивал такой ход событий и команда Роджерса активнее начала играть в атаке. Прессинг и более активная игра в атаке дала свои плоды и на 69-й минуте игры хозяева поля сравняли счет, это Рикардо Перейра откликнулся на прострел в штрафную и отправил мяч точно в цель - 1:1. А в концовке встречи команде Роджерса и вовсе удалось вырвать победу в матче! Мэддисон принял мяч недалеко от штрафной площадки, обыграл соперника и хлестким ударом отправил мяч точно в угол ворот Гассаниги.

Как итог, Лестер побеждает дома Тоттенхэм и обходит лондонцев в турнирной таблице чемпионата АПЛ.