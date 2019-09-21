Скачать
Суббота, 21.09.2019
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)
В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

Шикарный гол Мэддисона принес Лестеру победу над Тоттенхэмом (Фото, Видео)

Смотрите фото (7)
Шикарный гол Мэддисона принес Лестеру победу над Тоттенхэмом (Фото, Видео)
16:53 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Лестер Сити в домашнем поединке шестого тура АПЛ обыграл лондонский Тоттенхэм.

В субботу, 21 сентября, поединком Лестера против лондонского Тоттенхэма продолжилась программа матчей шестого тура АПЛ. Матч проходил на стадионе "".

Лестер — Тоттенхэм 2:1

Голы: Р. Перейра, 69, Мэддисон, 86 — Кейн, 29.

Лестер: Шмейхель — Р. Перейра, Эванс, Союнчу, Чиллуэл — Ндиди — А. Перес (Прат, 67), Тилеманс (Чудхури, 84), Мэддисон, Барнс (Грей, 82) — Варди.

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Уинкс — Сиссоко (Ваньяма, 67), Ндомбеле (Моура, 88) — Кейн, Ламела (Эриксен, 69), Сон.

Предупреждения: Грей — Сиссоко, Ваньяма.

Гол Кейна:

Гол Р. Перейры:

Гол Мэддисона:

Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола

Лестер Сити бодро начал поединок и даже сумел открыть первым счет в игре, но гол хавбека "лис" Ндиди на 16-й минуте встречи судья посчитал как таковой, который был забит не по правилам, и как показала система VAR, он был прав. Первый же легитимный гол в поединке забил Харри Кейн, которого красиво вывели на ударную позицию и форвард сборной Англии в падении отправил мяч в сетку ворот Шмейхеля. Первая половина встречи закончилась в пользу гостей.

В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)

Хозяев поля естественно никак не устраивал такой ход событий и команда Роджерса активнее начала играть в атаке. Прессинг и более активная игра в атаке дала свои плоды и на 69-й минуте игры хозяева поля сравняли счет, это Рикардо Перейра откликнулся на прострел в штрафную и отправил мяч точно в цель - 1:1.  А в концовке встречи команде Роджерса и вовсе удалось вырвать победу в матче! Мэддисон принял мяч недалеко от штрафной площадки, обыграл соперника и хлестким ударом отправил мяч точно в угол ворот Гассаниги.

Как итог, Лестер побеждает дома Тоттенхэм и обходит лондонцев в турнирной таблице чемпионата АПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Чемпионат Англии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
02 Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 Билеты на бой Усик - Спонг практически распроданы
04 Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
05 Лестер 2:1 Тоттенхэм: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь