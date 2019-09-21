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Азар сравнил фанатов Реала и Челси и рассказал, кто болеет лучше

Азар сравнил фанатов Реала и Челси и рассказал, кто болеет лучше
17:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился своим мнением о фанатах Реала и Челси.

Крайний полузащитник Реала Эден Азар провел сравнение между фанатами мадридцев и болельщиками своей бывшей команды — Челси.

"Я думаю, что именно в Реале настоящие фанаты".

"В Англии люди любят футбол, но они не настолько страстные в отношении своих команд. В то время, когда я был в Челси, и мы проигрывали, все были разочарованы, но я никогда не чувствовал, что это катастрофа для нас и фанатов".

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"Когда вы в Реале, болельщики всегда ожидают, что вы выиграете Лигу чемпионов", — цитирует Азара ESPN.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала обвиняют менеджера команды Зинедина Зидана в неудачах.

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ФК Реал, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Эден Азар, Новости футбола, Новости АПЛ.
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