Без Лунина в составе, Вальядолид проигрывает Вильярреалу в гостях (Видео)

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17:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вильярреал в поединке пятого тура чемпионата Испании по футболу уверенно победил на своем поле Вальядолид.

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт матча — 2:0.

Первый мяч был забит на 77-й минуте. Его автором стал Санти Касорла, реализовавший 11-метровый удар. Точку в матче хозяева поставили на 89-й минуте. Результативный удар на счету Хавьера Онтивероса, голевой пас отдал Самуэль Чуквезе.

Победа позволила «Вильярреалу» подняться на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В активе команды 8 очков. «Вальядолид» занимает 13-е место, набрав 5 очков.

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В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с «Барселоной» (24 сентября), «Вальядолид» в этот же день на своём поле будет принимать «Гранаду».

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ФК Вильярреал, Футбол, Чемпионат Испании, ФК Вальядолид, Новости футбола.
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