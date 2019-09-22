Зидан ответил на слухи о возможном увольнении из Реала

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал слухи о своем возможном увольнении.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан развеял слухи об его увольнении. Наставник заметил, что не хочет отвлекаться на них.

"Если Вы почитаете прессу, то по их словам я уже уволен. Тем не менее, я уже научился не обращать внимания на подобные мелочи и работать до конца.

У нас будет тяжелый поединок против Севильи, поэтому мне хватает работы, чтобы не отвлекаться на слухи. В мадридской команде делать что-то очень тяжело, нужно выигрывать всегда, и после каждого неудачного матча появляются требования уволить наставника. Но, как я уже говорил, я не думаю об отставке, все мои мысли лишь о поединке.

Моуринью? Я уже говорил, как отношусь к слухам. Я выполняю свою работу и стараюсь делать ее хорошо. Мы уступили в матче с ПСЖ, а это означает, что кое-какие моменты необходимо исправить. Я вернулся в Реал не просто так, а потому что хочу реализовать свой проект", - рассказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что ключевые футболисты Реала усомнились в Зидане.