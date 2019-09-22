Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Интер переиграл Милан в итальянском дерби (Видео голов)
Интер переиграл Милан в итальянском дерби (Видео голов)
В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)
В битве аутсайдеров УПЛ Олимпик в гостях выиграл у Львова (Видео)
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

Зидан ответил на слухи о возможном увольнении из Реала

Зидан ответил на слухи о возможном увольнении из Реала
02:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал слухи о своем возможном увольнении.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан развеял слухи об его увольнении. Наставник заметил, что не хочет отвлекаться на них.

"Если Вы почитаете прессу, то по их словам я уже уволен. Тем не менее, я уже научился не обращать внимания на подобные мелочи и работать до конца.

У нас будет тяжелый поединок против Севильи, поэтому мне хватает работы, чтобы не отвлекаться на слухи. В мадридской команде делать что-то очень тяжело, нужно выигрывать всегда, и после каждого неудачного матча появляются требования уволить наставника. Но, как я уже говорил, я не думаю об отставке, все мои мысли лишь о поединке.

Шикарный гол Мэддисона принес Лестеру победу над Тоттенхэмом (Фото, Видео)

Моуринью? Я уже говорил, как отношусь к слухам. Я выполняю свою работу и стараюсь делать ее хорошо. Мы уступили в матче с ПСЖ, а это означает, что кое-какие моменты необходимо исправить. Я вернулся в Реал не просто так, а потому что хочу реализовать свой проект", - рассказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что ключевые футболисты Реала усомнились в Зидане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Зинедин Зидан, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милан 0:2 Интер: события матча (Фото, Видео)
02 Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0
03 Йовичевич: Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболов в Европе
04 Два удаления и ноль голов: Заря и Мариуполь разошлись миром
05 Ювентус с проблемами обыграл Верону
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь