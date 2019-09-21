Милан - Интер: онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая трансляция миланского дерби Милан - Интер.

В субботу, 21 сентября, в рамках чемпионата Италии по футболу в "Derby della Madonnina" встретятся Милан и Интер. Это будет 224-й поединок этих двух клубов в их истории.

МИЛАН 0:0 ИНТЕР

21' - Данило Д'Амброзио (Интер) с упора пробил по отскочившему мячу в штангу.

18' - Доннарумма спасает Милан после удара Лукаку!

12' - Опасно! Лаутаро Мартинес (Интер) сыграл на подборе внутри штрафной. Он без промедления пробил в правый нижний угол, но Джанлуиджи Доннарумма был начеку и легко справился с угрозой.

8' - Интер показывает отличную командную игру. Много коротких пасов. Терпение и труд все перетрут, даже оборону соперника.

Матч начался

СОСТАВЫ

Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Андреа Конти, Матео Мусаккио, Алессио Романьоли, Рикардо Родригес, Франк Кессье, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Кшиштоф Пёнтек, Рафаэл Леау, Сусо.

Интер: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Данило Д’Амброзио, Николо Барелла, Марсело Брозович, Стефано Сенси, Квадво Асамоа, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку.

Субботний поединок на Сан Сиро без всяких преувеличений является центральным матчем тура под номером 4 в Серии А. Не только потому, что это исторически великое противостояние, но и по ситуации в турнирной таблице. Хоть и было сыграно всего три тура, но и Интер, и Милан ставят перед собой задачу в этом сезоне бороться за наивысшие места и путевку в Лигу чемпионов.

Перед стартом 4 тура Интер занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками в активе. У Милана 6 баллов и 7 строчка в турнирке соответственно.

Статистика противостояний

Преимущество в личных встречах на стороне "черно-синих". За всю историю противостояний миланские гранды сыграли друг против друга 223 поединка: 80 побед у Интера, 67 матчей завершились вничью и 76 раз побеждал Милан.

Все желающие посмотреть этот матч имеют возможность сделать это в прямом эфире на телеканале Футбол 1.