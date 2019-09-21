Милан - Интер: онлайн-трансляция матча

В субботу, 21 сентября, в рамках чемпионата Италии по футболу в "Derby della Madonnina" встретятся Милан и Интер. Это будет 224-й поединок этих двух клубов в их истории.
21' - Данило Д'Амброзио (Интер) с упора пробил по отскочившему мячу в штангу.
18' - Доннарумма спасает Милан после удара Лукаку!
12' - Опасно! Лаутаро Мартинес (Интер) сыграл на подборе внутри штрафной. Он без промедления пробил в правый нижний угол, но Джанлуиджи Доннарумма был начеку и легко справился с угрозой.
8' - Интер показывает отличную командную игру. Много коротких пасов. Терпение и труд все перетрут, даже оборону соперника.
Матч начался
СОСТАВЫ
Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Андреа Конти, Матео Мусаккио, Алессио Романьоли, Рикардо Родригес, Франк Кессье, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Кшиштоф Пёнтек, Рафаэл Леау, Сусо.
Интер: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Данило Д’Амброзио, Николо Барелла, Марсело Брозович, Стефано Сенси, Квадво Асамоа, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку.
Warm-up phase before #MilanInter
Il riscaldamento finale prima del Derby #SempreMilan @emirates pic.twitter.com/pvcPeENAiZ
— AC Milan (@acmilan) 21 сентября 2019 г.
Субботний поединок на Сан Сиро без всяких преувеличений является центральным матчем тура под номером 4 в Серии А. Не только потому, что это исторически великое противостояние, но и по ситуации в турнирной таблице. Хоть и было сыграно всего три тура, но и Интер, и Милан ставят перед собой задачу в этом сезоне бороться за наивысшие места и путевку в Лигу чемпионов.
Перед стартом 4 тура Интер занимает первое место в турнирной таблице с 9 очками в активе. У Милана 6 баллов и 7 строчка в турнирке соответственно.
Статистика противостояний
Преимущество в личных встречах на стороне "черно-синих". За всю историю противостояний миланские гранды сыграли друг против друга 223 поединка: 80 побед у Интера, 67 матчей завершились вничью и 76 раз побеждал Милан.
Все желающие посмотреть этот матч имеют возможность сделать это в прямом эфире на телеканале Футбол 1.