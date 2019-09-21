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Лампард прокомментировал прогресс Салаха

Лампард прокомментировал прогресс Салаха
17:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник лондонского Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о прогрессе Мохамеда Салаха.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах стал суперзвездой после того, как покинул стан "синих".

"К сожалению для Мо, его талант не сработал в Челси, но все остальное, что произошло — большая его заслуга. Он отправился в Италию, а затем вернулся, и теперь он суперзвезда".

"Всем надо отметить его профессионализм и трудовую этику, ведь уйти из такого клуба, как Челси — нелегко".

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"Тогда люди списывали его со счетов, но он стал суперзвездой. Это полностью заслуга самого Салаха", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее наставник лондонцев рассказал, как Моуриньо повлиял на его тренерскую карьеру.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах, Фрэнк Лампард.
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