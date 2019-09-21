Брендан Роджерс - о победе Лестера над Тоттенхэмом в 6-м туре АПЛ

Новости спорта:Наставник Лестера Брендан Роджерс прокомментировал победу над Тоттенхэмом в шестом туре чемпионата Англии.

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс после победы в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) поделился мыслями о нападающем «лис» Джейми Варди, а также сравнил его с форвардом «шпор» Гарри Кейном.

«Гарри — топ-футболист, но я бы не обменял на него Джейми. Я уже работаю с Варди некоторое время, и в мире не так много игроков, на которых захотелось бы его обменять. У него есть особенная способность читать игру, и в плане тактики он очень хорош. Кроме того, Джейми по-спортивному голодный и страстный футболист, я люблю таких нападающих. Мне повезло, что он у нас есть», — приводит слова Роджерса Goal.

«Лестер Сити» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (8) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 15 очков в 5 матчах.