Вальверде: Надеюсь, Месси принесет Барселоне победу над Гранадой

Новости спорта:Испанский специалист Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч Барселоны против Гранады.

Накануне визита «Барселоны» в Гранаду главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде подчеркнул важность получения очков в гостевых матчах. «Сине-гранатовым» ранее не удалось одержать победу ни одном из первых двух матчей Примеры в гостях, каталонцы уступили «Атлетику» из Бильбао (1:0) и сыграли вничью с «Осасуной» (2:2).

«В гостевых встречах мы пока не добиваемся хороших результатов, за что и расплачиваемся. В матче с «Осасуной» мы не смогли победить. Нужно изменить эту тенденцию. Такие встречи могут определять судьбу чемпионата.

«Гранада» хорошо стартовала. Команды-новички опасны на старте. «Гранада» играет энергично и широко действует в нападении. Их успешный старт — результат упорной работы. Мы едем туда за победой.

Наш состав? Посмотрим, займет ли Дембеле место Фати. Пока они не играли и даже не тренировались вместе. Месси выглядел хорошо в матче с «Боруссией», несмотря на то что ранее не играл. Надеемся, он наберет форму и принесет нам результаты», — цитирует Вальверде Marca.