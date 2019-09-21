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Коутиньо и Перишич забивают за Баварию - победа мюнхенцев 4:0 (Видео)

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Коутиньо и Перишич забивают за Баварию - победа мюнхенцев 4:0 (Видео)
18:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мюнхенская «Бавария» разгромила «Кёльн» в матче чемпионата Германии.

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Кёльн». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 3-й минуте. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль. На 62-й минуте полузащитник Филиппе Коутиньо довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. Автором четвёртого гола стал хавбек мюнхенцев Иван Перишич.

Беспроигрышная серия «Баварии» в чемпионате Германии в нынешнем сезоне достигла пяти матчей. Ранее подопечные Нико Ковача одержали две победы и дважды сыграли вничью.

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Результаты других встреч 5-го тура Бундеслиги

«Байер» — «Унион» — 2:0

«Герта» — «Падерборн 07» — 2:1

«Фрайбург» — «Аугсбург» — 1:1.

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ФК Бавария, Бундеслига, ФК Кельн, Новости футбола.
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