Два удаления и ноль голов: Заря и Мариуполь разошлись миром

Новости спорта:Команда Скрипника не смогла обыграть Мариуполь.

После фееричного матча с Шахтером команда Виктора Скрпника не смогла забить Мариуполю.

В матче с двумя удалениями голов забито не было.

Обе команды в нынешнем сезоне не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, поэтому теперь полностью могут сконцентрироваться на чемпионате страны. Тем более, что и «Заря», и «Мариуполь» ставят перед собой задачи по итогам первого этапа попасть в первую шестерку.

Заря — Мариуполь 0:0

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин (Кабаев, 86), Юрченко, Леднев (Громов, 80) — Будковский, Русин

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Яворский (Топалов, 46), Чоботенко, Быков — Чех (Тищенко, 82), Федорчук — Чурко, Мишнев, Корниенко — Вакула (Горбунов, 90+1)

Предупреждения: Будковский, Тымчик, Михайличенко, Иванисеня — Федорчук, Быков

Удаления: Будковский, 40 (повторное предупреждение) — Федорчук, 32 (повторное предупреждение)