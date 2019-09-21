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Два удаления и ноль голов: Заря и Мариуполь разошлись миром

Два удаления и ноль голов: Заря и Мариуполь разошлись миром
19:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

Новости спорта:Команда Скрипника не смогла обыграть Мариуполь.

После фееричного матча с Шахтером команда Виктора Скрпника не смогла забить Мариуполю.

В матче с двумя удалениями голов забито не было.

Обе команды в нынешнем сезоне не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, поэтому теперь полностью могут сконцентрироваться на чемпионате страны. Тем более, что и «Заря», и «Мариуполь» ставят перед собой задачи по итогам первого этапа попасть в первую шестерку.

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Заря — Мариуполь 0:0

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин (Кабаев, 86), Юрченко, Леднев (Громов, 80) — Будковский, Русин

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Яворский (Топалов, 46), Чоботенко, Быков — Чех (Тищенко, 82), Федорчук — Чурко, Мишнев, Корниенко — Вакула (Горбунов, 90+1)

Предупреждения: Будковский, Тымчик, Михайличенко, Иванисеня — Федорчук, Быков

Удаления: Будковский, 40 (повторное предупреждение) — Федорчук, 32 (повторное предупреждение)

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Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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