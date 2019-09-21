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Йовичевич: Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболов в Европе

Йовичевич: Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболов в Европе
20:16 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Экс-тренер «Карпат» похвалил команду Шевченко.

Бывший тренер «Карпат» Игорь Йовичевич поделился мнением об игре сборной Украины в отборе на Евро-2020.

«В интервью хорватским, испанским медиа всегда говорил, что у Шевченко есть большой тренерский потенциал. У него есть тренерская харизма, много идей. Он имеет квалифицированный тренерский штаб, который делает Шевченко еще больше грамотным тактически тренером. Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболов в Европе.

Отдельно очень рад за Игоря Пластуна, который был капитаном «Карпат» во время моей работы, а сейчас получает вызовы в сборную Украины.

Благодаря чему Шевченко удалось построить сильную сборную? Я думаю, что тренерская идея на первом месте. Шевченко имеет хорошее представление того, какой он хочет видеть в сборной. В свое время, (в роли футболиста) Шевченко имел опыт работы с очень сильными тренерами. Приобрел много идей, выкристаллизовал свое видение футбола. Все это зародилось у него в голове, а со временем перешло в тренерскую работу. Тренерский штаб помогает реализовать идеи Шевченко на футбольном поле».

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Напомним, Сборная Украины лидирует в группе отбора на Евро-2020, в последнем матче команда Андрея Шевченко переиграла Литву (3:0).

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Карпаты, Игор Йовичевич.
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