"Мы не делали ничего особенного": Гвардиола прокомментировал разгром Уотфорда

Новости спорта:Наставник «Ман Сити» доволен уверенной победой своей команды.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Уотфордом» в рамках 6-го тура АПЛ. «Сити» уничтожили соперника со счетом 8:0.

«Мы были безжалостны в плане реализации. Пять ударов и пять голов! Порой мы бьем по воротам 20 раз и не можем забить. Для нас это очень важный выезд после игры в Лиге чемпионов, у нас совсем не было времени на подготовку.

Отличный день для всех — хорошая погода, множество голов. Фанаты «Сити» могут быть довольны. Ради них мы и играем.

Мне бы не понравилось, если бы во втором тайме мы играли расслабленно, с ощущением того, что ведем в счете 5:0. Это было бы неуважительно по отношению к сопернику. Мы отнеслись к игре со всей серьезностью. Мы не делали ничего особенного», - сказал Гвардиола.

Отметим, что в этом матче «Манчестер Сити» установили множество рекордов.