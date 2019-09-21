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Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0

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Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0
18:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Подопечные Гвардиолы отгрузили Уотфорду целых 8 голов.

После победы в Лиге чемпионов над Шахтером 3:0, команда горожан повеселилась в чемпионате Англии. В гости к Уотфорду Манчестер Сити отправился без украинца Александра Зинченко. Но это не помешало отгрузить аутсайдеру АПЛ 8 голов.

Манчестер Сити — Уотфорд 8:0

Голы: Д. Силва, 1, Агуэро, 7 (с пенальти), Марез, 12, Б. Силва, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Канселу, 54), Фернандиньо, Отаменди (Гарсия, 62), Менди (Анхелиньо, 46) — Де Брюйне, Родри, Д. Силва — Марез, Агуэро, Б. Силва

Уотфорд: Фостер — Фемения, Доусон, Мариаппа, Холебас — Капу — Фулькье (Перейра, 33), Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59) — Деулофеу (Грей, 77)

Предупреждения: Б. Силва, Анхелиньо — Деулофеу, Фемения.

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Манчестер Сити набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и уступает лишь Ливерпулю (15), которому в этом туре предстоит сыграть с Челси. Уотфорд (2) остался на последней, 20-й, строчке.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, ФК Уотфорд, Новости футбола, Александр Зинченко.
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