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Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина

Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
07:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч шестого тура АПЛ.

Александр Зинченко остался вне заявки на матч Манчестер Сити против Уотфорда в рамках шестого тура АПЛ.

По информации издания Metro, у украинца нет никаких травм и он остается в хороших отношениях с главным тренером Пепом Гвардиолой.

Тренерский штаб просто принял решение дать Зинченко отдых, поскольку он участвовал во всех пяти матчах АПЛ и отыграл весь матч Лиги чемпионов против Шахтера.

Манчестер Сити без Зинченко разгромил Уотфорд 8:0

"У нас невероятная команда, все заслуживают того, чтобы играть больше. Был долгий перелет после матча в Лиге чемпионов и некоторые игроки получили отдых. Мы не можем пройти весь сезон без ротации", - цитирует Гвардиолу Metro со ссылкой на Sky Sports.

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Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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