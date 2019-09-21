Интер переиграл Милан в итальянском дерби (Видео голов)

Интер без особых проблем обыграл Милан в итальянском дерби.
С первых минут гости все больше искали счастье у ворот красно-черных, но игра Доннарумы не позволяла долго открыть счет.
Лишь в начале второго тайма, на 49-й минуте., Интеру удалось забить гол - автором гола стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Ромелу Лукаку.
Милан — Интер 0:2
Голы: Брозович, 49, Лукаку, 78
Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандес, 72) — Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 64) — Сусо, Пьонтек, Леау (Ребич, 83)
Интер: Ханданович — де Врей, Годин, Шкриниар — Д'Амброзио, Барелла (Кандрева, 82), Брозович, Сенси (Весино, 71), Асамоа — Мартинес (Политано, 76), Лукаку
Предупреждения: Конти, Ребич — Д'Амброзио