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Интер переиграл Милан в итальянском дерби (Видео голов)

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Интер переиграл Милан в итальянском дерби (Видео голов)
23:50 Сб, 21 Сентябрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Лидер Серии А Интер обыграл соседей из Милана и укрепил свои позиции.

Интер без особых проблем обыграл Милан в итальянском дерби.

С первых минут гости все больше искали счастье у ворот красно-черных, но игра Доннарумы не позволяла долго открыть счет.

Лишь в начале второго тайма, на 49-й минуте., Интеру удалось забить гол  - автором гола стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Ромелу Лукаку.

Милан — Интер 0:2

Голы: Брозович, 49, Лукаку, 78


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Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандес, 72) — Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 64) — Сусо, Пьонтек, Леау (Ребич, 83)

Интер: Ханданович — де Врей, Годин, Шкриниар — Д'Амброзио, Барелла (Кандрева, 82), Брозович, Сенси (Весино, 71), Асамоа — Мартинес (Политано, 76), Лукаку

Предупреждения: Конти, Ребич — Д'Амброзио

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ФК Интер (Милан), ФК Милан, Серия А, Новости футбола.
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