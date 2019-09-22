Роналду объяснил, почему показал оскорбительный жест фанатам Атлетико (Видео)

Новости спорта:Португалец Криштиану Роналду был зол на высказывания мадридских болельщиков.

Вингер туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, почему после поединка группового этапа Лиги чемпионов против Атлетико показал неприличный жест фанатам "матрасников".

"Некоторые люди слишком тупые и не понимают многих вещей. Они любят слишком много болтать, что не красит их", - заявил португалец в интервью Sky Sport Italia.

В том поединке трибуны стадиона Ванда Метрапалитано со свистом и высказываниями встретили Криштиану Роналду. На что тот, в свою очередь, показал местным фанатам жест, несколько раз сложив и разомкнув пальцы руки.

El gesto de Cristiano Ronaldo a la afición del Atlético tras casi marcarles en el último minuto pic.twitter.com/3wStpj0YqT — Amantes Del Fut (@Amantesdelfut_) September 18, 2019

Стоит отметить, что поединок Атлетико - Ювентус завершился боевой ничьей, 2:2.