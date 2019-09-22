Барселона выдала худший старт в Примере за последние 25 лет

Новости спорта:В этом сезоне дела у Барселоны пока что идут не очень.

В поединке пятого тура испанской Примеры Барселона на выезде без боя проиграла Гранаде (2:0).

Таким образом, в активе каталонской команды всего семь пунктов после пяти игровых дней, что повторяет такой же негативный результат, с каким "блаугранас" столкнулись в сезоне 1994/95.

В том розыгрыше чемпионата 25-летней давности Барселона заняла четвертое место по итогу, а победу в Ла Лиге отпраздновал Реал.

Кроме того, каталонцы повторили антирекорд сезона 1996/97 по количеству пропущенных голов на старте турнира. Соперникам удалось девять раз поразить ворота "сине-гранатовых".