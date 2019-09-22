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МЮ нашел потенциальную замену Сульшеру в случае его провала

МЮ нашел потенциальную замену Сульшеру в случае его провала
12:14 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Если норвежский тренер провалится, МЮ хочет видеть его преемником наставника топ-клуба Европы.

Руководство Манчестер Юнайтед готовится к худшему развитию событий в сезоне 2019/20. Манкунианцы ищут тренера, который сможет стать заменой Оле Гуннару Сульшеру.

Среди главных претендентов на тренерское кресло "красных дьяволов" фигурирует Томас Тухель, утверждает Daily Mail. МЮ уже проинформировал рулевого ПСЖ о своем интересе в будущем сотрудничестве. Н

емецкого специалиста могут пригласить в случае провала Сульшера в текущей кампании, хотя в начале этого года норвежец подписал контракт сроком на три года. Сейчас команда занимает шестое место АПЛ (матч 6 тура в запасе) и с победы начала свой путь в групповом этапе Лиги Европы.

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К слову, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Сульшер вместе с Манчестер Юнайтед смог победить ПСЖ Тухеля на стадии 1/8 финала.

 

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, Томас Тухель.
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