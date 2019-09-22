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Наставник Монако прокомментировал неудачный старт сезона

Наставник Монако прокомментировал неудачный старт сезона
12:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Леонарду Жардим уверен, что его клуб найдет выход из тяжелой ситуации.

В шестом туре Лиги 1 "монегаски" отправились в гости к Реймсу. Поединок завершился "сухой" ничьей. Данный результат не помог команде Жардима покинуть зону вылета, однако тренер остался доволен своими подопечными.

"Игру команды в этом матче можно оценить положительно. Реймс сыграл лучше нас в первых 25 минутах встречи. Главное, что нам удалось не пропустить. А также продемонстрировать хороший настрой. Необходимо отметить очень уверенную игру вратарей сегодня", — приводит слова главного тренера официальный сайт Монако.

Несмотря на бедственное положение Монако и неподобающие результаты, Леонарду Жардим уверен, что все наладится.

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"Болельщики имеют все основания быть недовольными. И я недоволен в том числе. Но я знаю, что у тех, кто поддерживает Монако — хорошая память. За последние 5 сезонов я привык выкладываться на полную и упорно работать. Я вынужден искать решения. Важно, что игроки положительно реагируют на это. Я уверен, что у нас все получится".

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Лига 1, ФК Монако, Новости спорта, Новости футбола, Леонарду Жардим.
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