Вратарь пропустил смешной гол уже на 10-й секунде матча (Видео)

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09:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Скриншот

Новости спорта:Матч 4-го тура чемпионата Катара между "Аль-Араби" и "Аль-Шахания" начался курьезным голом.

После розыгрыша мяча с центра поля защитник хозяев отправил мяч в штрафную площадь соперника в расчёте на своих нападающих, однако первым на мяч вышел вратарь гостей. Атака, тем не менее, завершилась успешно, поскольку голкипер не рассчитал траекторию полёта мяча, и футбольный снаряд, перелетев через него, отправился в ворота, куда его добил полузащитник Мохаммед Салах.

Матч в итоге завершился победой "Аль-Араби" со счётом 2:1. "Аль-Шахания" сравнял счёт на 74-й минуте, но на 89-й минуте Салах оформил дубль и принёс своей команде три очка.

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"Аль-Араби", набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Катара. "Аль-Шахания" (0) – на последней строчке.

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