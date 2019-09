Вратарь пропустил смешной гол уже на 10-й секунде матча (Видео)

После розыгрыша мяча с центра поля защитник хозяев отправил мяч в штрафную площадь соперника в расчёте на своих нападающих, однако первым на мяч вышел вратарь гостей. Атака, тем не менее, завершилась успешно, поскольку голкипер не рассчитал траекторию полёта мяча, и футбольный снаряд, перелетев через него, отправился в ворота, куда его добил полузащитник Мохаммед Салах.

Матч в итоге завершился победой "Аль-Араби" со счётом 2:1. "Аль-Шахания" сравнял счёт на 74-й минуте, но на 89-й минуте Салах оформил дубль и принёс своей команде три очка.

Qatari goalkeeper's howler leads to goal after just 10 seconds https://t.co/vdMS2hRN8G pic.twitter.com/sUuYXkBE4p

— Guardian sport (@guardian_sport) September 20, 2019