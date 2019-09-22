Интер не оставил шансов Милану: видеообзор Дерби делла Мадоннина (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 4-го тура чемпионата Италии Милан - Интер.

Вчера, 21 сентября, состоялось Дерби делла Мадоннины между Миланом и Интером.

С самого начала матча Интер выглядел более интересно. В первом тайме зрители увидели много зрелищных моментов. Забивать мог Лукаку, но после его удара Доннарумма спас свою команду. Через несколько минут выстрел Д'Амброзио пришелся в штангу, а гол Мартинеса отменил судья из-за того, что игрок пребывал в офсайде.

В начале второго тайма удар Брозовича при помощи рикошета таки залетел в сетку Милана. На 78-й минуте Ромелу Лукаку головой с нескольких метров удвоил счет.

Милан — Интер 0:2

Голы: Брозович, 49, Лукаку, 78

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандес, 72) — Кессье, Билья, Чалханоглу (Пакета, 64) — Сусо, Пьонтек, Леау (Ребич, 83)

Интер: Ханданович — де Врей, Годин, Шкриниар — Д'Амброзио, Барелла (Кандрева, 82), Брозович, Сенси (Весино, 71), Асамоа — Мартинес (Политано, 76), Лукаку

Стоит отметить, что игра прошла при полном доминировании Интера. "Нерадзурри" нанесли 17 ударов, из которых 8 пришлось в створ. Милан пробивал по воротам Хандановича 9 раз, но лишь раз сумел попасть в рамку ворот.