"Мы тяжело работали и заслужили победу": Конте - о победе над Миланом

Новости спорта:Антонио Конте считает, что победа его команды была заслуженной.

Главный тренер Интера Антонио Конте подвел итоги матча 4-го тура Серии А против Милана, в котором его команда победила 2:0.

"Давайте начнем с того, что дерби – это всегда особенные игры, в которых трудно что-либо предсказать. Особенно если дело касается столь престижных команд, как Интер и Милан.

Это заслуженная победа, я рад за наших поклонников. Дерби есть дерби.

Я рад тому, как начался наш сезон в Серии А. В Лиге чемпионов – нет, но я верю, что эта оплошность поможет нам встать на верный путь.

Мы тяжело работали на протяжении последней пары месяцев. Естественно, были кое-какие трудности, поскольку некоторые игроки поздно прибыли к нам или поздно нас покинули", - заявил Конте.

Марко Джампаоло попытался объяснить причины поражения.

"Мы начали слишком нерешительно, затем успокоились. У Интера было больше опыта, но мы заполнили этот пробел с началом матча. Гол нарушил равновесие. И мы расклеились, было слишком много пауз, мне это не понравилось. Но Милан был в игре.

Было слишком много спешки в прессинге после потерь. Очевидно, что если вы играете высоко, вы рискуете, но это нормально, когда такие игроки против нас. Мне понравилась смелость, реакция, она была зрелой.