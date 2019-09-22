Челси - Ливерпуль: где и когда смотреть матч

В воскресенье, 22 сентября, в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж Челси принимает Ливерпуль.
Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале "Setanta Sports Украина".
Подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 15 очков после 5-ти матчей. Челси после 5-ти туров набрал лишь 8 баллов, расположившись на шестом месте.
Интересно, что команды уже встречались в нынешнем сезоне и тогда победу в поединке за Супекркубок УЕФА в серии пенальти добыл Ливерпуль.
Лучшие моменты противостояния Челси vs Ливерпуль
Напомним, вчера Манчестер Сити разгромил Уотфорд со счетом 8:0.