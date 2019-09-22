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Челси - Ливерпуль: где и когда смотреть матч

Челси - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
14:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня состоится центральный матч шестого тура чемпионата Англии.

В воскресенье, 22 сентября, в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж Челси принимает Ливерпуль.

Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале "Setanta Sports Украина".

Подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 15 очков после 5-ти матчей. Челси после 5-ти туров набрал лишь 8 баллов, расположившись на шестом месте.

Интересно, что команды уже встречались в нынешнем сезоне и тогда победу в поединке за Супекркубок УЕФА в серии пенальти добыл Ливерпуль.

Лучшие моменты противостояния Челси vs Ливерпуль

Напомним, вчера Манчестер Сити разгромил Уотфорд со счетом 8:0.

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Все по теме:

ФК Челси, ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Супекркубок УЕФА.
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