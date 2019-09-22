Коутиньо стал пятым игроком, забивавшим в топ-4 лигах Европы

Новости спорта:Вингер Баварии Фелиппе Коутиньо открыл счет своим голам за мюнхенский клуб.

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле принимала Кельн и сумела разгромить соперника 4:0.

Дублем отметился Левандовски, по голу на свой счет записали Перишич и Коутиньо. Для бразильца забитый мяч стал дебютным в составе Баварии, а также позволил войти ему в весьма солидный список игроков забивавших в топ-4 лигах Европы.

Ранее таким успехо могли похвалится лишь испанец Боян Кркич, ганец Кевин Принc-Боaтенг, представитель Голландии Джонатан де Гузман и нигериец Обафеми Мартинс.

Игрок сборной Бразилии забил три гола в серии А, 18 голов в Ла Лиги, а самый успешный отрезок у него был в Ливерпул, где он 41 раз огорчал соперников в 152 играх.

Стоит отметить, что игрок выступает в Баварии на правах аренды, которая обошлась им в 8 миллионов евро. Если не считать европейские клубы, то футболист ещё забивал за Васко да Гаму.