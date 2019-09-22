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"Наверное, пришло время мне уйти": Тлумак хочет покинуть Волынь

"Наверное, пришло время мне уйти": Тлумак хочет покинуть Волынь
16:16 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Волыни намекнул на возможный уход из команды.

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак прокомментировал поражение от Металлиста-1925 (0:2).

"Поздравляю Металлист-1925 с заслуженной победой. Когда команда не играет в футбол, в который бы хотелось, значит, не было искорки в глазах. Пока есть шанс, нужно вносить изменения.

С большим уважением отношусь к нашей команде, наверное, пришло время мне уйти, чтобы мы могли спасти ситуацию, которая есть.

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Как я вижу, у нас очень квалифицированные игроки, очень хорошая команда, но мы не играем в тот футбол, в который играли в прошлом году. Эпизодически у нас были хорошие матчи, но в общем не то, я это вижу. Возможно, кто-то другой нашу команду зарядит, чтобы мы спасли ситуацию», – сказал Тлумак.

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ФК Волынь, Первая лига, Новости футбола, Андрей Тлумак.
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