"Наверное, пришло время мне уйти": Тлумак хочет покинуть Волынь

Новости спорта:Главный тренер Волыни намекнул на возможный уход из команды.

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак прокомментировал поражение от Металлиста-1925 (0:2).

"Поздравляю Металлист-1925 с заслуженной победой. Когда команда не играет в футбол, в который бы хотелось, значит, не было искорки в глазах. Пока есть шанс, нужно вносить изменения.

С большим уважением отношусь к нашей команде, наверное, пришло время мне уйти, чтобы мы могли спасти ситуацию, которая есть.

Как я вижу, у нас очень квалифицированные игроки, очень хорошая команда, но мы не играем в тот футбол, в который играли в прошлом году. Эпизодически у нас были хорошие матчи, но в общем не то, я это вижу. Возможно, кто-то другой нашу команду зарядит, чтобы мы спасли ситуацию», – сказал Тлумак.