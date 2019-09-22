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Молодой защитник Ливерпуля назвал тех, на чью игру он ровняется

Молодой защитник Ливерпуля назвал тех, на чью игру он ровняется
16:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Трент Александр-Арнольд назвал имена двух защитников, чья игра вызывала у него восторг.

Крайний защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд рассказал, кто из игроков его амплуа был и есть для него примером.

"Забивать больше голов – вот то, что я хотел бы улучшить в своей игре. Современный крайний защитник должен уметь атаковать, должен многое давать команде, будь то созданные моменты, результативные пасы или сквозные передачи. Почему бы не сделать шаг вперед и не добавить к своей статистике еще четыре или пять голов, чтобы помочь команде?

Когда я изучал игру защитников, то всегда смотрел на Филиппа Лама (завершил карьеру – прим.) и Дани Алвеса. Для меня лучший – Алвес. Он действительно агрессивно атакующий игрок, сверхнадежно действующий в обороне. Но при этом он очень эффективен в атаке.

Коутиньо покорилось уникальное достижение

Аналитики Ливерпуля могли бы собрать нарезку лучших моментов Алвеса, чтобы я по ней учился. Позиционные нюансы, принятия решений, забеги. Что касается игры в обороне, то я больше ориентировался на Лама, а в атакующем плане – на Алвеса. Мне больше нравится атакующая часть моей работы, но я понимаю, что игра в защите не менее важна. Без крепкой обороны вам придется забивать гораздо больше соперника, а нам бы этого не хотелось", – цитирует Александера-Арнольда Daily Mail.

 

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Все по теме:

Филипп Лам, ФК Бавария, ФК Ливерпуль, Трент Александр-Арнольд, Данни Алвес.
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