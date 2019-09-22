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Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)

Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
19:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевское Динамо прервало четырехматчевую серию без побед в УПЛ.

После серии неудач и последнего поражения от Десны киевляне сумели настроится на Лигу Европы (победа над Мальме 1:0) и продолжить побеждать уже в чемпионате.

В Полтаве команда Михайличенко не просто добыла победу, но сотворила разгром. Задел на победу столичные гости оформили еще в первом тайме. когда забили 3 гола.

Ложкой дегтя в этой победе стали травмы двух игроков Динамо. На 38-й минуте матча травму получил Владимир Шепелев, которого заменил Виталий Буяльский. А во втором тайме защитник Никикта Бурда травмировал колено на правой ноге.

1-й тайм

Видео гола Артем Беседин, 46 минута

Видео гола Карлос Де Пена, 83 минута

Ворскла — Динамо 0:5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

Ворскла: Каневцев (Ткаченко, 28) — Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане — Скляр, Габелок — Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур — Васин (Хебай, 71)

Динамо: Бущан — Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38) — Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена — Беседин

Предупреждения: Луизао, Скляр — Беседин, Миколенко, Гармаш.

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Динамо после этой победы набрало 11 очков и поднялось на 5-е место Favbet Лиги. В среду, 25 сентября, киевляне проведут перенесенный матч 4-го тура против Мариуполя.

Ворскла с 7 пунктами идет на 10-й позиции. Следующий матч полтавчане проведут 27 сентября на выезде против Шахтера.

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ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, УПЛ, Новости футбола.
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