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Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)

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Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
20:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лондонский клуб потерял двух своих исполнителей по ходу данного поединка.

В матче 6-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер.

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором гола стал Трент Александер-Арнольд с передачи Мохамеда Салаха. На 30-й минуте преимущество мерсисайдского клуба увеличил Роберто Фирмино, которому ассистировал Эндрю Робертсон. Во 2-м тайме разрыв в счёте сократил Н'Голо Канте с паса Сесара Аспиликуэты.

Трент Александер-Арнольд 14 мин

Роберто Фирмино 30 мин

Н'Голо Канте 72 мин

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

Челси – Ливерпуль – 1:2

Голы: Канте, 72 – Александер-Арнольд, 14, Фирмино, 30

Предупреждения: Томори, 20, Ковачич, 85, Алонсо, 90+4 – Александер-Арнольд, 57, Фабиньо, 78, Милнер, 86

Челси: Аррисабалага – Эмерсон (Алонсо, 17), Томори, Кристенсен (Зума, 41), Аспиликуэта – Канте, Жоржиньо – Маунт, Ковачич, Виллиан – Абрахам (Батшуайи, 76).

Ливерпуль: Адриан – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Хендерсон (Лаллана, 83), Фабиньо, Вейналдум – Мане (Милнер, 72), Фирмино, Салах (Гомес, 90+3).

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Таким образом, «Ливерпуль» с учётом прошлого сезона одержал 15-ю победу подряд в английской Премьер-лиге. Красные, набрав 18 очков, лидируют в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (8) — на 11-м месте.

В 7-м туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Челси» дома сыграет с «Брайтоном». Оба матча состоятся 28 сентября.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии.
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