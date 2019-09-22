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Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком

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Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком
21:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Аталанта сыграла вничью с Фиорентиной, отыграв 2 мяча в конце матча.

«Аталанта» сыграла вничью с «Фиорентиной» в матче 4-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Итоговый счёт матча — 2:2. Аталанта ушла от поражения на последних секундах матча.

Украинец Руслан Малиновский, который впервые вышел в основе, провел на поле весь матч и по данным портал Whoscored стал лучшим в своей команде.

Аталанта – Фиорентина 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 24 Кьеза, 0:2 – 65 Рибери, 1:2 – 84 Иличич, 2:2 – 90 Кастань.

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Аталанта – Голлини, Госенс (Арана, 85), Паломино, Масьелло (Иличич, 57), Кастань, де Рон, Малиновский, Пашалич, Гимшити, Муриэль (Гомес, 57), Сапата.

Фиорентина – Дронговски, Лирола, Миленкович, Касерес, Далберт (Венути, 86), Бадель, Кастровилли, Рибери (Боатенг, 68), Пульгар, Кьеза (Влахович, 77), Пеццелья.

Предупреждения:

Пеццелья (1), Пашалич (8), Лирола (46), Миленкович (53), де Рон (76), Боатенг (88), Дронговски (90).

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Серия А, ФК Фиорентина, ФК Аталанта, Руслан Малиновский.
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