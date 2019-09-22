Боруссия Д упустила победу над Айнтрахтом

В матче 5-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Айнтрахте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч арбитр Маркус Шмидт.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Голевой передачей отметился Торган Азар. В концовке первого тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Андре Силва с передачи Джибриля Соу. На 66-й минуте «Боруссию» вывел вперёд Джейдон Санчо с передачи Витселя. «Айнтрахт» ушёл от поражения благодаря автоголу хавбека «шмелей» Томаса Делейни на 86-й минуте.
Айнтрахт – Боруссия Дортнмунд 2:2
Голы: Андре Силва, 43, Дилэйни, 88 (автогол) – Витцель, 11, Санчо, 66
Айнтрахт: Трапп, Дурм, Туре (Чендлер, 83), Хинтереггер, Кор (Камада, 67), Хасебе, Костич, Фернандес, Соу, Андре Силва, Пасиенсия (Дост, 79)
Боруссия Дортмунд: Бюрки, Аканджи, Хакими, Хуммельс (Загаду, 63), Геррейру, Дилэйни, Санчо (Брандт, 73), Азар, Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 76)
Предупреждения: Хуммельс, Туре, Хакими, Чендлер.
«Боруссия», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (7) — на 9-м месте.