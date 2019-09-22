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Боруссия Д упустила победу над Айнтрахтом

Боруссия Д упустила победу над Айнтрахтом
22:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Боруссия» Д из-за автогола упустила победу в матче с «Айнтрахтом».

В матче 5-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Айнтрахте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч арбитр Маркус Шмидт.

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Голевой передачей отметился Торган Азар. В концовке первого тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Андре Силва с передачи Джибриля Соу. На 66-й минуте «Боруссию» вывел вперёд Джейдон Санчо с передачи Витселя. «Айнтрахт» ушёл от поражения благодаря автоголу хавбека «шмелей» Томаса Делейни на 86-й минуте.

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Айнтрахт – Боруссия Дортнмунд 2:2

Голы: Андре Силва, 43, Дилэйни, 88 (автогол) – Витцель, 11, Санчо, 66

Айнтрахт: Трапп, Дурм, Туре (Чендлер, 83), Хинтереггер, Кор (Камада, 67), Хасебе, Костич, Фернандес, Соу, Андре Силва, Пасиенсия (Дост, 79)

Боруссия Дортмунд: Бюрки, Аканджи, Хакими, Хуммельс (Загаду, 63), Геррейру, Дилэйни, Санчо (Брандт, 73), Азар, Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 76)

Предупреждения: Хуммельс, Туре, Хакими, Чендлер.

«Боруссия», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (7) — на 9-м месте.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Айнтрахт.
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