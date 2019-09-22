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Ярмоленко: Все аплодировали мне, будто закончил карьеру здесь

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Ярмоленко: Все аплодировали мне, будто закончил карьеру здесь
22:55 Вс, 22 Сентябрь 2019 Телеграф СпортАрена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец помог Молотобойцам обыграть Ман Юнайтед.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от победы команды над Манчестер Юнайтед (2:0) в матче 6-го тура АПЛ. Украинец стал автором первого гола в поединке и был признан лучшим игроком встречи.

Андрей отметил, что еще не вернулся к своей лучшей форме. Также вингер поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Каждую неделю мы усердно работаем. Это был удивительный день для нас и наших болельщиков. Мы играли хорошо — защищались как команда и атаковали как команда. Конечно, это хороший результат».

«Фелипе дал мне отличный пас. Я просто пробил и получился гол. Моя задача — забивать голы и делать ассисты. Вы должны быть спокойны, когда играете на этой позиции», — цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

«Я еще не на 100% в своей лучшей форме, но с каждой игрой чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, буду играть лучше и в следующей игре. Прием болельщиков был восхитительным. Чувствовал, будто закончил карьеру здесь. Все аплодировали мне, и я очень ценю это от наших болельщиков. Они потрясающие».

Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед: Ярмоленко забил гол (Видео)

«Для меня не имеет значения, на какой позиции Вест Хэм сейчас находится в таблице. Мы должны концентрироваться на каждом следующем матче и играть хорошо, чтобы показать, что Вест Хэм большая команда».

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел пять матчей за Вест Хэм, отметившись двумя голами. Напомним, что большую часть прошлого сезона Андрей пропустил из-за травмы.

Вест Хэм идет на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч Молотобойцы проведут 25 сентября против Оксфорд Юнайтед в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Андрей Ярмоленко.
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