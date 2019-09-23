Вернидуб - о стажировке в Леванте: Мне очень понравилось

Новости спорта:Экс-тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о своей поездке на стажировку в Испанию.

По завершению прошлого сезона Юрий Вернидуб покинул Зарю и на данный момент находится без работы.

Некоторое время тренер провел в Испании, где проходил стажировку в местном клубе Примеры Леванте.

"Очень понравилось. Я не раз говорил, что устал от тренерской работы, но после этой поездки у меня какой-то прилив сил.

"Общение с тем же Пако Лопесом, главным тренером Леванте, его помощниками. Все открыты, было о чем поговорить. На любой вопрос мой отвечали достаточно легко.

Точно также и сам Лопес задавал мне вопросы, что я делаю в подготовительной работе, в недельном цикле. Я слушал и записывал, а он при мне также делал себе какие-то пометки с моих слов".