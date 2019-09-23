Милевский - о возвращении в сборную Украины: Очень хочется увидеть всех пацанов

Новости спорта:Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о желании вернуться в национальную команду страны.

Ранее нападающий белорусского Динамо-Брест Артем Милевский намекнул главному тренеру сборной Украины и своему экс-партнеру по киевскому Динамо Андрею Шевченко, что готов к возвращению в главную команду страны.

"По-поводу той подписи в Instagram. Я ничего серьезного не имел в виду", — рассказывает Милевский в интервью ПроФутбол. — "Я просто очень люблю всех пацанов в сборной. Очень люблю футбол, который они сейчас показывают. Очень добротный".

"Я бы просто приехал в сборную, всех бы обнял, увидел, не более того. Вышел бы на минут 20, отыграл бы свою стенку с Зинченко, с Ярмолой, с Коноплянкой, вывел бы Яремчука один на один и все. Я бы ушел".

"Очень хочется увидеть всех пацанов. Тем более, что у нас работает Боря-администратор, который и в национальной команде Украины, и в Динамо-Брест. Он — очень хороший человек, он очень много делает для сборной Украины и для нашего клуба. Всегда спрашиваю у него, когда он приезжает в клуб, как там пацаны, как там коллектив. Мне всегда все это интересно. А то, что я люблю пошутить, люблю подколоть...в общем, всем привет", — сказал Милевский в эфире программы Профутбол.