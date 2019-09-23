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Эдмар покинул тренерский штаб Металлиста 1925

Эдмар покинул тренерский штаб Металлиста 1925
10:40 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:С июля он работал в тренерском штабе харьковчан.

Бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины Эдмар покинул тренерский штаб Металлиста 1925. Об этом он сообщил в своем Инстаграме.

Экс-игрок харьковчан объяснил свое решение необходимостью улететь в США в связи с семейными обстоятельствами.

Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925 в июле, в течение 2 месяцев он помогал главному тренеру команды Андрею Демченко.

Эдмар помогал Металлисту 1925 и в качестве игрока, когда клуб стартовал во Второй лиге. После этого экс-полузащитник сборной Украины попробовал свои силы в полупрофессиональном американском клубе Харрикейн, где и завершил карьеру игрока.

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На счету Эдмара 15 матчей за национальную сборную Украины. В составе Металлиста он становился серебряным призером чемпионата Украины (2013).

В субботу Металлист 1925 одержал победу над Волынью (2:0) в матче 10-го тура Первой лиги. Сейчас харьковчане идут на 4-м месте и отстают от лидирующих Агробизнеса и Оболони-Бровар на 2 очка.

В следующем туре Металлист 1925 сыграет против Прикарпатья на выезде.

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Футбол, Эдмар, Новости футбола, Металлист 1925.
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