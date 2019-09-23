Ворскла - Динамо: обзор разгрома 0:5 (Видео)

Новости спорта:Подопечные Алексея Михайличенко разгромили коллектив из Полтавы.

В матче 8-го тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» проиграла киевскому «Динамо» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Виктор Цыганков, которому ассистировал Виталий Миколенко. На 35-й минуте преимущество киевлян увеличил Артём Шабанов с передачи Цыганкова. Через несколько минут счёт до крупного довёл Карлос Де Пена с паса Цыганкова. В начале второго тайма четвёртый гол забил Артём Беседин с передачи Миколенко. Окончательный счёт установил Де Пена.

Ворскла — Динамо Киев. Обзор матча. 0:5

Ворскла — Динамо 0:5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

Ворскла: Каневцев (Ткаченко, 28) — Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане — Скляр, Габелок — Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур — Васин (Хебай, 71)

Динамо: Бущан — Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38) — Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена — Беседин

Предупреждения: Луизао, Скляр — Беседин, Миколенко, Гармаш

«Динамо», набрав 11 очков, поднялось на пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Ворскла» (7) — на 10-м месте.