Михайличенко: Результат хороший, а вот до идеальной игры нам еще работать

Новости спорта:Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился мнением о матче против Ворсклы.

Киевское Динамо в рамках восьмого тура чемпионата Украины в Полтаве разгромило Ворсклу со счетом 5:0.

"Результат хороший, а вот до идеальной игры нам еще работать и работать. Важно, что многое получалось на футбольном поле. После напряженной встречи с Мальме удалось физически и психологически подготовиться к матчу с Ворсклой".

В матче с полтавчанами Михайличенко выпустил нескольких новых игроков, по сравнению с поединком в Лиге Европы.

"У нас обойма не из 11 игроков, а довольно-таки больше", — рассказывает тренер в эфире телеканала Футбол 1.

Не только позитивными эмоциями для Динамо завершился этот матч.

"Единственный негатив — потеряли двух ключевых футболистов: Шепелев и Бурда получили травмы. Детальной информации пока нет, но, боюсь, что у Бурды более серьезная травма", — добавил Михайличенко.