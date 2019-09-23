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Наставник Аталанты похвалил Малиновского

Наставник Аталанты похвалил Малиновского
11:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Главный тренер Аталанты прокомментировал действия команды в поединке пятого тура Серии А.

После сокрушительного поражения от Динамо Загреб в Лиге чемпионов (0:4) Аталанта вернулась ко внутренним баталиям матчем против Фиорентины. "Бергамаски" смогли спасти ничью в компенсированное время, уступая в два мяча по ходу встречи.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер Аталанты, прокомментировал поединок, а также прошелся по персоналиям.

"Мы играли очень хорошо против отличной команды. Ребята показали характер, они не хотели проигрывать. Хорошо действовали в первом тайме с Сапатой и Муриэлем, у колумбийца были неплохие моменты. Малиновский тоже был хорош. Мы не заслуживали поражения", — приводит слова Гасперини 90min.

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Отметим, что Руслан Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в данном матче по версии портала WhoScored.

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ФК Фиорентина, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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