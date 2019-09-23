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Наставник Динамо признан лучшим тренером 8-го тура Favbet Лиги

Наставник Динамо признан лучшим тренером 8-го тура Favbet Лиги
11:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Алексей Михайличенко признан лучшим тренером 8-го тура Favbet Лиги.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко признан лучшим тренером 8-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

Вчера киевляне одержали первую победу под его руководством в чемпионате Украины в нынешнем сезоне, разгромив в Полтаве Ворсклу (5:0).

Динамо после этой победы набрало 11 очков и поднялось на 5-е место Favbet Лиги. В среду, 25 сентября, киевляне проведут перенесенный матч 4-го тура против Мариуполя.

Михайличенко: Результат хороший, а вот до идеальной игры нам еще работать

Напомним, что в четверг Динамо впервые выиграло после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Бело-синие в первом туре группового этапа Лиги Европы победили Мальме (1:0).

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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